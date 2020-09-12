2020/09/12 | 10:49 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 10:45 صباحاً | عدد القراءات : 7

الأمانة العامة تعلن انطلاق أول طائرة تحمل مساعدات طبية إلى الشعب السوداني

الأمانة العامة تعلن انطلاق أول طائرة تحمل مساعدات طبية إلى الشعب السوداني

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