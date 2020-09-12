الحالة الجوية في العراق: 10 محافظات عند 47 درجة

2020/09/12 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد ليومي السبت والأحد وزارة النقل بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل:

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