من جمهورية الخوف إلى جمهورية رعب الميليشيات

2020/09/12 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيح أن العراقيين باتوا قادرين على نقد النظام بل وشتم رأس النظام دون أن يشعروا بخوف، لكنهم لا يجرؤون على نقد ميليشيات المسلحة المنفلت ومن أسسها، أو يرأسها أو حتى يدعمها.ومن يجرؤ على ذلك فسيكون مصيره أما الاغتيال الجسدي أو المعنوي

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