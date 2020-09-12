شرطة البصرة تعلن تشكيل خلايا أمنية لملاحقة المطلوبين

2020/09/12 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت قيادة شرطة البصرة، السبت، تشكيل خلايا أمنية لملاحقة المطلوبين، حيث باشرت القوات الأمنية بحملات دهم للبحث عنهم في عدة مناطق بالمحافظة.

وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليومن 12 أيلول 2020، إن "القيادة شكلت خلايا أمنية لدراسة وجمع المعلومات عن المطلوبين للقضاء، إضافة إلى التمهيد لتنفيذ خارطة طريق للقوات الأمنية في كل منطقة".

وأضاف أن الخلايا شكلت من ضباط أقسام الشرطة لجميع الأجهزة الأمنية وترتبط برئيس الخلية الأمنية للمحافظة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية باشرت حملة دهم مكثفة للبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة في منطقة التميمية".





وبحسب مصدر أمني فقد انتشرت القوات الأمنية في مناطق عدة وفرضت إجراءات أمنية صارمة في أغلب تقاطعات وشوارع المحافظة للبحث عن مطلوبين ونزع السلاح غير المرخص.

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم مدنف، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 34 مطلوبا للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض، كما تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع.

ر.إ

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