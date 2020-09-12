انطلاق أول طائرة مساعدات طبية عراقية إلى السودان

2020/09/12 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

انطلقت من بغداد اليوم السبت، أول طائرة عراقية تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة ووزارة الخارجية، بطائرة القوة الجوية العراقية (c130)عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طناً من المواد الطبية".

وأشار الى أن الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه".

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