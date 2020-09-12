صحة ديالى . تعلن تسجيل / 90 / اصابة جديدة بمرض كورونا يقابلها / 91 / حالة شفاء

2020/09/12 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / أعلنت محافظة ديالى عن تسجيل / 90 / اصابة جديدة بفايروس كورونا مقابل / 91 / حالة شفاء خلال الساعات ال 24 الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / اليوم ان الفحص المختبري لحالات الاشتباه بمرض كورونا أظهر / 90 / حالة موجبة اي مصابة بالمرض بينها / 5 / لكوادر صحية وادارية .



اضافة الى تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح العدد الكلي للمتوفين خلال الاشهر الماضية / 188 / حالة وفاة .واضاف ان / 91 / حالة اصابة تماثلت للشفاء ليرتفع عدد المشافين الى / 7270 / حالة تمثل نسبة 90% من مجمل الاصابات المؤكدة البالغة / 8074 / اصابة ./انتهى

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