2020/09/12 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان الحكومة العراقية ابلغته بعدم استقبال الزوار خلال الزيارة الاربعينية.وقال روحاني في كلمة له باجتماع المركز الوطني لمواجهة كورونا، إن "الحكومة العراقية ابلغتنا أن العراق لن يستقبل زوارا من الدول الاخرى في اربعينية الأمام الحسين عليه السلام".واضاف ان "تفاقم أوضاع كورونا في العراق وإيران لن تسمح بذهاب الزوار في هذه المناسبة"، مشيرا الى ان "المراسم حتى في إيران ستجري بشكل محدود مع رعاية دقيقة للبروتكولات الصحية"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: الحكومة العراقية ابلغتنا بعدم استقبال الزوار خلال الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: الحكومة العراقية ابلغتنا بعدم استقبال الزوار خلال الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).