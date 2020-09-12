امانة مجلس الوزراء تعلن عن انطلاق أول طائرة مساعدات عراقية إلى الشعب السوداني

2020/09/12 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، عن انطلاق أول طائرة مساعدات طبية عراقية إلى الشعب السوداني.وقالت الامانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة".واضافت ان "الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، نقلت بطائرة القوة الجوية العراقية (c130) من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن (١٢) طناً من المواد الطبية"، مشيرة الى ان "الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه"./انتهى10

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