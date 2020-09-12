"كمين محكم" ينتهي بقتل أربعة من "أهم" الدواعش قرب سامراء

2020/09/12 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُفذ الكمين يوم الجمعة في منطقة الفرحاتية الواقعة في جنوب سامراء - صورة إرشيفية

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