الدولار ينهي أسبوعه بارتفاع و

2020/09/12 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار المحلي ارتفاعاً في ختام أسبوعه - صورة من إرشيف كوردستان

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