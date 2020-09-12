2020/09/12 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الإطاحة بأحد شرعيي داعش الارهابي ومعاونه في نينوى.





وقالت الداخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "من خلال متابعة عصابات داعش الإرهابية و للقصاص منهم ، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على أحد شرعيي داعش ومعاونه في ناحية حمام العليل و تلعفر والمكنى ابو عبيدة والذي عمل بمايسمى المعهد الشرعي التابع لعصابات داعش في مدينة الموصل".

واضافت ان الارهابيين من "المطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية ومن الشرعيين في مايسمى ولاية نينوى".

وبينت انه "تم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية".

محمد

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