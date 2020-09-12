2020/09/12 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستمر درجات الحراراة بالتوغل في البلاد، حيث تسجل المنطقتين الوسطى والشمالية ارتفاعاً هذا اليوم، فيما تسجل المنطقة الجنوبية استقراراً بدرجات الحرارة.وبحسب الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، تسجل درجات الحرارة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء، ثباتاً بنفس ما سجلته يوم السبت.ما عدا المنطقة الشمالية التي تسجل انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم يوم الاربعاء.ادناه جداول بالحالة الجوية ودرجات الحرارة: محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الوصول لمنتصف ايلول.. درجات الحرارة تستمر بالارتفاع في البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الوصول لمنتصف ايلول.. درجات الحرارة تستمر بالارتفاع في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).