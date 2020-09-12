2020/09/12 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت، إجراء الانتخابات المبكرة في وقتها، مشيرا إلى أن حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج وقتا طويلا.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدائرة الواحدة أفضل من الدوائر المتعددة لاسيما في المناطق المتنازع عليها”، مبينا أن “الدوائر المتعددة تعمق الأزمة بين القوى السياسية وهناك اختلاف كبير ومناقشات قد تطول الانتخابات عن موعدها المقرر”.

وأضاف الموسوي، أن “الدوائر المتعددة مازالت مستمرة وهي عميقة خصوصا أن كل جهة تريد التصويت على الملحق وفق ماقسها ومصلحتها”.

واستبعد الموسوي “التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الدوائر المتعددة خلال الأيام المقبلة وربما النقاش سيطول فترة أطول”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج لوقت طويل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح: حل الخلاف بشأن الدوائر المتعددة يحتاج لوقت طويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).