ديالى تعلن تسجيل٩٠ اصابة جديدة لكورونا

2020/09/12 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل٩٠ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ٣٧٤مسحة جديدة تبين بان ٩٠ منها موجبة اي مصابة بينها 3 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” ٩١حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالة وفاة واحدة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى ٨٠٧٤حالة فيما حالات الشفاء بلغت٧٢٧٠ اما حالات الوفاة١٨٨حالة”.وكانت محافظة ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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