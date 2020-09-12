2020/09/12 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة التربية السبت، بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر تشرين الأول المقبل أو في الثلث الأخير منه، مشيرةً إلى احتمالية أن يكون الدوام مزيجاً بين الحضور في المدارس والدورس الالكترونية وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق إنه من المتوقع أن يكون بدء العام الدراسي نهاية تشرين الأول المقبل أو في الثلث الأخير منه مضيفاً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتوقع بدء العام الدراسي نهاية الشهر المقبل وتتحدث عن آلية الدوام المركز الخبري الوطني.

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