الاتحاد الدولي لكرة القدم يعزي العراق بوفاة ناظم شاكر

2020/09/12 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعازيه بوفاة الاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر.

وذكر الاتحاد في برقية تعزية لاتحاد الكرة العراقي ان “الإتحاد الدولي FIFA يتقدم بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض”.

‏وأوضح أن “الفقيد كان لاعب ومدرب وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986”.

وتوفي شاكر يوم امس، متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا.



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