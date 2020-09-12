2020/09/12 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- اكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ان تطبيع البحرين مع إسرائيل خيانة عظمى للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس، وقال عبد اللهيان، إنه “يجب علي الحكام المتهورين للإمارات والبحرين ألا يمهدوا الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة”، مؤكدا ان “حبل النجاة الأمريكي متآكل منذ سنوات”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران : تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني “خيانة عظمى” للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران : تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني “خيانة عظمى” للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران : تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني “خيانة عظمى” للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).