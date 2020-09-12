2020/09/12 | 11:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 سبتمبر 2020 | 11:22 صباحاً | عدد القراءات : 81

نصيف تكشف سبب الأحداث المؤسفة في المصرف الزراعي

كشفت النائب عالية نصيف، السبت، عن ان الأحداث المؤسفة التي حصلت في المصرف الزراعي مؤخراً من تظاهرات واعتقالات سببها الجولة الأخيرة من التعيينات الفاشلة التي قامت بها وزارة المالية والتي سبق وأن حذرنا منها .

وقالت في بيان اليوم :" سبق وأن أكدنا بأن الجولة الاخيرة من تعيينات وزارة الماليه فاشلة بامتياز، وسنكشف قريباً الحقائق التي تثبت فساد بعض الأشخاص الذين تم تعيينهم، كما طالبنا مراراً وتكراراً بالتراجع عن إعادة تدوير الفاسدين في القطاع المالي، ولكن جرى التعتيم على نصائحنا لمصلحة عراب الفاسدين ".

وطالبت نصيف رئيس الوزراء :" بالتحري عن السيرة الذاتية للمرشحين، فهناك دعاوى فساد وتحقيقات بحق عدد من هؤلاء بتهمة سرقة اموال الشعب " ، مبينة :" أن إعادة تدوير الفاسدين يجعل الشعب يفقد الثقة بمصداقية الحكومة في مواجه الفساد ".

كما طالبت نصيف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة وجود أو عدم وجود معتقلين على خلفية المظاهرات التي حصلت في المصرف الزراعي في بداية الشهر الحالي، وهل حصلت اعتقالات بحق من رفضوا المدير الجديد ومن هي القوة التي اعتقلتهم وأين تم إيداعهم وإلى أية مادة قانونية استندت الجهة التي اعتقلتهم .

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