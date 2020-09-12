مقتل أربعة إرهابيين بينهم انتحاريان في قضاء سامراء

2020/09/12 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل أربعة إرهابيين من قيادات تنظيم داعش بينهم انتحاريان في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

الخلية أكدت في بيان أن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام، تمكنت من قتل أربعة إرهابيين من أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفرحاتية بقضاء سامراء، بعد نصب كمين محكم للإرهابيين، مشيرا إلى أن اثنين منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة.

وأوضحت أن أحد الإرهابيين يعمل كمساعد للإرهابي “وهب” الذي يشغل منصب والي التنظيم لولاية صلاح الدين، والذي نفذ عمليات عدة في ناحية الاسحاقي منها قتل آمر الفوج الخامس العقيد برزان المجمعي.

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