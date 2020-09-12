الأمم المتحدة تتبنى قرارا شاملا باعتبار كورونا من أشد التحديات التي واجهتها منذ تأسيسها

2020/09/12 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا شاملا، اعتبرت فيه جائحة كورونا أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

القرار الذي صوتت لصالحه مئة وتسع وستين دولة، وعارضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت، أكد أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وتسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية، ودمر الاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية.

وشدد القرار على ضرورة توفير وسائل التشخيص الفعالة وعالية الجودة والآمنة للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج واللقاحات لمكافحة الجائحة والقضاء على جميع المظاهر التي خلفا انتشار الوباء في العالم.

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