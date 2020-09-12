2020/09/12 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، السبت، أن موازنة العام المقبل 2021 تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية.وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية المركز الخبري الوطني.

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