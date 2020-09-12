العراق يبلغ ايران بموقفه من دخول الزوار الاجانب في زيارة الاربعينية

2020/09/12 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، عن عدم سماح الحكومة العراقية بدخول الزوار الأجانب للبلد بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال روحاني في كلمة له باجتماع المركز الوطني لمواجهة كورونا، اليوم (12 ايلول 2020)، إن "تفاقم أوضاع كورونا في العراق وإيران لن يسمح بذهاب الزوار الإيرانيين الى هذا البلد في اربعينية الأمام الحسين".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية أبلغتنا أن العراق لن يستقبل زوارا من الدول الاخرى بهذه المناسبة".

واوضح، ان "المراسم في إيران ستجري بشكل محدود مع رعاية دقيقة للبروتكولات الصحية".

وكان عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في العراق قد وصل الى 282672، بعد تسجيل 4254 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، في مختلف محافظات العراق، فضلا عن تسجيل 67 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7881.

ا.ح

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