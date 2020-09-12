اسعار النفط تغلق بانخفاض لثاني اسبوع على التوالي

2020/09/12 | 12:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط، السبت، على ثاني خسارة أسبوعية بلغت 5% بعد ضعف الطلب وزيادة المعروض.واستمرت تخمة المعروض العالمي من النفط الخام إذ زاد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بفايروس كورونا في بعض الدول كأميركا والهند .وما … Readmore

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