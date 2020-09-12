بريطانيا تزيد حجم قاعدتها العسكرية في عمان 3 أضعاف

2020/09/12 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش البريطاني السبت، استثمار 23.8 مليون جنيه استرليني (30.5 مليون ددولار) كي يزيد بثلاثة أضعافٍ حجم قاعدته بميناء الدقم في عُمان، وهو موقع استراتيجي في الخليج.

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