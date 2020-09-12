المالية النيابية: موازنة العام المقبل تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية  

2020/09/12 | 12:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، السبت، ان موازنة العام المقبل، تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية.

وقال الجبوري في بيان ان “موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وأن الاقتراض السابق 15 تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت فقط رواتب”

واضاف الجبوري انه “حتى الموازنة المقبلة هناك فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لا جديد فيها بعيدا عن الإطار الاستثماري والتعيينات”.

واوضح ان “وزير المالية وخلال استضافة اللجنة له اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها: ان هناك ارادة اقوى من الوزارة”، معلنا أن “كل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء”.

واشار الجبوري الى ان “الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة ولا اعتقد ان الدولة ستمضي بمسألة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة 20% عما كانت عليه بموازنة عام 2019”.

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