أسعار صرف الدولار في بغداد وثمان محافظات لهذا اليوم

2020/09/12 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت (12 أيلول 2020) بحسب رصد متخصصين.

بغداد ( بورصة الكفاح )

123,150

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

122,500

123,500

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كربلاء

123,250

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النجف

123,250

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كركوك

123,350

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البصرة

123,250

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الموصل

123,300

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السليمانية

123,325

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صلاح الدين

123,400

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ميسان

123,350

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