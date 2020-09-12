مختص اقتصادي : أحياء مشروع طريق الحرير من الصين عبر العراق يحقق موارد تفوق النفط والغاز

2020/09/12 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أكد المختص الاقتصادي جمال شاكر ان اغلب موارد العراق غير مستغلة بصورة صحيحة وبامكان اللجوء اليها لتعظيم موارد البلاد وتكون بديلة عن النفط .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بامس الحاجة الى تفعيل وتنويع الموارد المالية وفي مقدمتها توفير الغاز الطبيعي بكميات هائلة تفوق ما تمتلكه بعض البلدان العربية وهناك حقول مكتشفة في الانبار وديالى غير مستغلة .



اضافة الى وجود الفوسفات غير المستغل ولابد ان يكون للعراق خط متوازن بين الايرادات والنفقات .واضاف ان أحياء مشروع طريق الحرير من الصين عبر العراق ليكون منفذ عبر العالم هذا بذاته سيحقق موارد تفوق النفط والغاز ولكن هناك تواطؤ لاجهاض هذا المشروع الحيوي .



مبينا ان الطرق البرية تعد نقطة ارتكاز لتنشيط الحركة الاقتصادية في سهولة نقل البضائع والمنتجات الداخلية ومنها الخارجية وان اغلب دول الجوار تربطنا بها طرق برية يخدم الاقتصاد العراقي ./انتهى

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