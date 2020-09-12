الاتحاد الوطني: بغداد ستصرف مستحقات الفلاحين في الاقليم على 3 مراحل

2020/09/12 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان بغداد ستصرف مستحقات الفلاحين في الاقليم على 3 مراحل.وقال الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي في بيان "كان لنا حديث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الى مدينة السليمانية حول العديد من المواضيع الشائكة ومنها المستحقات المالية المتراكمة للفلاحين في اقليم كردستان".واضاف "نثمن جهود رئيس الوزراء بتلبية طلبنا وطلب الفلاحين في اقليم كردستان وصرف المستحقات المالية المتراكمة على 3 مراحل"./انتهى10

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