مصدر امني: استشهاد مدني بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب الموصل

2020/09/12 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن انفجار عبوتين ناسفتين باوقات متفاوتة في وقت متاخر من ليلة امس الجمعة جنوب الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "مدنيا استشهد متاثر بجراحه اثر انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا عجلتي حمل مدنيتين بين قريتي الشورتانية والطاسة في ناحية الشورة 60 كم جنوب الموصل ".واضاف المصدر ان"القوات الامنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثت المدني للطب العدلي الشرعي بالموصل "/انتهى

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