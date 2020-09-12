جنرال يعترف: ارتفاع عدد الهجمات ضد القوات الاميركية في العراق

2020/09/12 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، بتعرض القوات الاميركية في العراق الى المزيد من الهجمات الصاروخية هذا العام....

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