مخططات الاستيطان والضم تتواصل وسلطات الاحتلال تخصص موارد إضافية لاستقبال “المهاجرين الجدد “ - مديحه الأعرج

2020/09/12 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج بعد اسبوعين فقط على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإخلاء وهدم مبان في البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" خلال ثلاث سنوات تجندت الحكومة الاسرائيلية للبحث عن مخرج يمنع تنفيذ القرار من خلال سن قانون في الكنيست .



جاء ذلك بعد مطالبة وزير الاستيطان ، تساحي هنغبي ، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة ، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله ، يسرائيل غانتس، ومستوطنون من " ......





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