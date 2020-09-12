اصابة نائب في البرلمان بفيروس كورونا

2020/09/12 | 12:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اصيب نائب في البرلمان عن نينوى، بفيروس كورونا المستجد.





وذكر مراسل {الفرات نيوز} إن ممثل الشبك النائب قصي عباس اصيب بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة الفحص المختبري من بغداد.

وبين ان، الاصابة اجبرت عباس للعودة الى سهل نينوى حيث يتلقى العلاج وقد الزم نفسه داخل الحجر المنزلي.

محمد

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