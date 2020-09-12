علامة على الجلد يمكن أن تنذر بقرب حدوث نوبة قلبية

2020/09/12 | 12:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وفقا لمركز فلوريدا للأمراض الجلدية وسرطان الجلد، فإن النتوءات التي تسمى عقد أوسلر يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.ويعتبر ضيق التنفس وألم في الصدر من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، لكن بحسب العلماء الأمريكيين هناك أعراض أخرى يمكن لطبيب الجلدية تحديدها.وهذه العقد ذات لون أحمر أو أرجواني مؤلمة تظهر على أصابع اليدين والقدمين، بحسب ما نقلته “إكسربس”.وقال المركز، “أتعلم أن طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك يمكن أن يكون أول من يتعرف على العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض القلب”.وأضاف، “هذه علامات نادرة ولكنها تدل بشكل مؤكد على الإصابة بالتهاب الشغاف العدوائي… كم يمكن أن تستمر عدوى عقدة أوسلر لساعات أو حتى أيام”.ومع ذلك، فإن عقدة أوسلر لا تشير إلى نوبة قلبية فقط.



يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن تفاعل تحسسي أو مناعي.انتهى 25

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