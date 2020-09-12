2020/09/12 | 12:22 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 12 سبتمبر 2020 | 11:53 صباحاً | عدد القراءات : 32

النهج الوطني تستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتأكيدات على استكمال متطلبات اجراء الانتخابات

إستقبلت قيادة كتلة النهج الوطني ، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تطورات الاوضاع في عموم البلاد.

ونقل بيان صحفي تلقته "عين العراق نيوز" انه "جرى خلال اللقاء التباحث حول اهمية استكمال متطلبات اجراء الانتخابات المبكرة وضرورة حسم قانون الانتخابات النيابية" .

واكد الطرفان على اهمية استمرار الحوارات المشتركة وايجاد آلية تضمن التمثيل الحقيقي للناخبين والمشاركة الشعبية الواسعة.

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