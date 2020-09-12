2020/09/12 | 12:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تفضل إغلاق تيك توك على بيعه للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تفضل إغلاق تيك توك على بيعه للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).