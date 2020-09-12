قوات الأمن العراقية تعلن مقتل 4 أشخاص من قياديي تنظيم

2020/09/12 | 12:36 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل الجمعة أربعة أشخاص من قياديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في جنوب سمراء إثر عملية عسكرية للقوات العراقية، حسب ما أعلنه الجيش.



وقال مراسل فرانس24 في بغداد إن يوم الجمعة شهد أكثر من عملية عسكرية نوعية ضد التنظيم المتطرف.

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