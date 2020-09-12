فيروس كورونا يصيب نائباً في البرلمان

2020/09/12 | 12:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصيب النائب الشبكي عن محافظة نينوى، قصي عباس، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مصدر مقرب من النائب، ان “ممثل الشبك النائب قصي عباس اصيب بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة الفحص المختبري من بغداد”.

واوضح ان “الاصابة اجبرت عباس للعودة الى سهل نينوى حيث يتلقى العلاج وقد الزم نفسه داخل الحجر المنزلي”.

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