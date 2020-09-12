الجبوري :  موازنة العام المقبل بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية

2020/09/12 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري، السبت، ان موازنة العام المقبل، تقشفية بلا تعيينات جديدة او مشاريع استثمارية.وقال الجبوري في بيان تلقى المستقلة نسخة منه، ان “موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات تشغيلية بشكل مباشر خاصة وأن الاقتراض السابق […]

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