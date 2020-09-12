تعليق عراقي ’غير رسمي’ على التطبيع بين المنامة وتل أبيب

2020/09/12 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد المرجع الديني جواد الخالصي، السبت، أن تطبيع البحرين مع إسرائيل "صفحة أخرى من الخديعة ومصير خائنيها إلى الجحيم"، فيما حذر من "السير في هذا الطريق".



وقال الخالصي في تدوينة ، تابعها "ناس"، (12 ايلول 2020)، إن "فلسطين حق مطلق، من تمسك بها اعتز، ومن تخلى عنها اهتز، وحفلة التطبيع الأخيرة في البحرين ليست أقوى من زيارة السادات لأرضها، وهي تحت الاحتلال ولا أكثر خداعاً من كامپ ديفيد وحفلة البيت الأبيض، فما يجري هو صفحة أخرى من الخديعة ومصير خائنيها إلى الجحيم، وستكون الأمة أكثر وعياً بعد كشف أوراقهم لتسير نحو وعد الاخرة".

واضاف "فليعتبر المطبّعون من مصير من سبقهم وما أصاب شعوبهم من فقر واذلال، ويشمل هذا تحذيراً لكل من يغريه الأعداء بالسير في هذا الطريق خصوصاً في العراق الأسير".

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