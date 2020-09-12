انجاز (200)مشروع خدمي في ناحية المحلبية غرب الموصل

2020/09/12 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مسؤول الاعمار والخدمات في محافظة نينوى عن انجاز 200مشروع خدمي في عموم ناحية المحلبية غرب الموصل.وقال المهندس عبد القادر دخيل للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" الكوادر الهندسية في مديرية بلديات نينوى وبالتعاون مع شركة الفاو الهندسية تمكنت من اعادة اعمار مشاريع خدمية في مجال البلديات والمجاري والصحة والتربية في عموم ناحية المحلبية "واضاف دخيل ان" المشاريع التي انجزت استأنفت جميعها العمل كما تم افتتاح (20)مدرسة بعد اعادة تاهيلها بالكامل داخل الناحية والقرى التابعة لها "/انتهى

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