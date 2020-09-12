صحة كردستان تعلن عن احدث حصيلة للاصابات بكورونا في الاقليم

2020/09/12 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان.وقالت الوزارة في بيان ان "عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 35409 حالة اصابة، 13911 في اربيل و13335 في السليمانية، و6969 في دهوك و1194 في حلبجة".واضافت ان "عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 22326 حالة، 10198 في اربيل و8820 في السليمانية و2209 في دهوك و1099 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1308 حالة، 483 منها في اربيل و706 في السليمانية و99 في دهوك، و20 في حلبجة".وتابعت ان "الحالات المتبقية يبلغ عددها 11775 حالة وهي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 3230 في اربيل و3809 في السليمانية و4661 في دهوك و75 في حلبجة"./انتهى10

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