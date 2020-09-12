الجمارك الايرانية : تشغيل يومي لمعبر

2020/09/12 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، عن تشغيل یومي لمعبر جذابة الحدودي مع العراق والواقع جنوب غربي البلاد لتصدير السلع....

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