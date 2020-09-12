الكاظمي في اختبار.. كوردستان تشرع

2020/09/12 | 12:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت زيارة الكاظمي إلى كوردستان في وقت تكثفت فيه الاجتماعات بين أربيل وبغداد في محاولة لإبرام اتفاق بين الجانبين - صورة: KRG

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