أول طائرة مساعدات عراقية تصل إلى السودان

2020/09/12 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرانطلقت من بغداد، أول طائرة عراقية تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أنه "وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة ووزارة الخارجية، بطائرة القوة الجوية العراقية (c130)عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طنًا من المواد الطبية".

وأشار إلى أن "الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعًا لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي أمر بـ"فتح جسر جوي وبحري مع دولة السودان الشقيقة، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة الى المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان منذ أيام".

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