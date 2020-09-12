الشروع باعمار ثلاثة فنادق كبرى في ايمن الموصل

2020/09/12 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، السبت، عن الشروع بأعمال اعمار وترميم الفنادق المدمرة داخل ايمن الموصل لإعادة السياحة مجددا الى المدينة.

وقال الاعرجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن ” الفرق الهندسية بمديريتي بلدية الموصل والبلديات وبالتعاون مع اكثر من شركة تابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، شرعت بأعمال اعمار وترميم الفنادق المدمرة داخل ايمن الموصل لإعادة السياحة مجددا الى المدينة”.

وأضاف، أن “الفنادق هي اشور والموصل والحياة السعيدة، والتي كانت قد تعرضت للتدمير الكامل خلال سطوة ارهابيي عصابات “ داعش” الاجرامية على المدينة”.

وأوضح الاعرجي، أن “مدة الانجاز لا تقل عن 16 شهرا”، مشيرا الى ان “مبالغ اعمارها خصصت من صندوق اعمار نينوى للوجبة الثانية”.



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