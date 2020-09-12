الفيفا يعزّي بوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر

2020/09/12 | 12:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، السبت”، عن حزنه وتعازيه بوفاة نجم الكرة العراقية السابق ناظم شاكر.وبحسب بيان تابعته المستقلة، فقد “تقدم الاتحاد الدولي FIFA بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية اليوم عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض”.واشار بيان النعي إلى ان “الفقيد […]

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