النزاهة النيابية: لدينا ملفات تكشف سرقة 90% من أموال العقود في جميع الوزارات

2020/09/12 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن امتلاكها ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية.

وقالت عضو اللجنة، النائبة عالية نصيف، إن لدى لجنة النزاهة النيابية ملفات أطلقت عليها تسمية “الملفات التسعينية” في جميع وزارات الدولة التي حصلت فيها عقود، موضحة أن المقصود بالعقود التسعينية هي دفع أموال من الدولة بقيمة تسعين بالمئة من العقد وعشرة بالمئة فقط للتنفيذ، فيتم عبر ذلك سرقة التسعين بالمئة وتهريب أموال الدولة.وأشارت نصيف إلى استعداد لجنة النزاهة النيابية للتعاون مع اللجنة المختصة بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية وتقديم تلك الملف لها.

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