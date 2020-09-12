ائتلاف دولة القانون يحذر من عملية تزوير خطيرة بعد فقدان 4 ملايين بطاقة انتخابية

2020/09/12 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف دولة القانون من عمليات تزوير خطيرة خلال الانتخابات المقبلة بعد فقدان أربعة ملايين بطاقة انتخاب الكترونية.

وأكد النائب عن الائتلاف كاطع الركابي في بيان حصول ائتلافه على معلومات من المفوضية العليا للانتخابات تفيد بفقدان أربعة ملايين بطاقة الكترونية للانتخابات، دون معرفة طبيعة توزيع البطاقات المفقودة أو المحافظات التي فقدت منها.

وأشار الركابي إلى أن فقدان هذا الرقم المرعب سيجعل حجم التزوير بالانتخابات المقبلة أكبر مما حدث عام ألفين وثمانية عشر، داعيا الحكومة ومفوضية الانتخابات إلى استخدام البطاقات البايومترية لضمان شفافية ونزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة.

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