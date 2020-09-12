ذي قار تسجل 280 اصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

2020/09/12 | 12:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، 280 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 وفيات.وذكر مصدر طبي، إن "ذي قار سجلت 280 اصابة جديدة بكورونا، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".Mohameed

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