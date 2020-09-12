سألتزم الصمت - حوا بطواش

2020/09/12 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حوا_بطواش سألتزم الصمت.



لا لأني لستُ قادرا على الردّ، ولا لأني مخطئٌ معك، لا غباءً مني ولا هو الخمول، بل لأني قرّرتُ ألا أتعب نفسي أكثر...



وأتعبك.



سألتزم الصّمت.



فما جدوى الكلام؟ ما بيننا لم يعُد يحتاج إلى الكلام، فأنتِ لن تفهمي، مهما قلتُ ومهما شرحت.



لم يعُد الكلام يفيد بشيء، فهو لا يقدّم ولا يؤخّر، بل صار يزيد الأمور تعقيدا.سنوات نراوح مكاننا، نكرّر ونردّد نفس الكلام، ولم يتغيّر شيء.



لم يعُد ه ......





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